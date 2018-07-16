DOĞAL güzellikleri ve harika plajları ile Akdeniz tatillerinin vazgeçilmezi olan Konyaaltı'nda yer alan Boutique Suite Mim-A; misafirlerine ev konforunda bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesiste gece güvenliği hizmeti bulunuyor.Konyaaltı mevkiinde bulunan butik otelimiz Konyaaltı plajına 1500 metre uzaklıktadır. Antalya Hava Limanı'na 18 km mesafede olup, en yakın hastaneye 5 km'dir. Migros AVM ye 4 km, Tünektepe Teleferik'e 3,5 km mesafededir.

* Kendinizi evinizde gibi hissetmeniz için gerekli herşey dairelerde mevcuttur. Çamaşır Makinası, bulaşık makinası,mikrodalga fırın, set üstü ocak ve diğer tüm mutfak gereçleri mevcuttur.*

Oda Özellikleri

30 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; banyo, klima, oturma alanı, wc ve gardrop bulunuyor.Dairelerde; bulaşık makinası, çamaşır kurutma makinesi mutfak, mutfak gereçleri, mikrodalga fırın, elektrikli ocak ve çamaşır makinası gibi bir evin sunabileceği tüm olanaklar mevcut.

-Tesisin tüm odaları daire şeklindedir. -Odalarda 3. kişi konaklaması için ayrı yatak bulunmaz. -Odalarda bulunan koltuklar yatak olarak kullanılır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konyaaltı Denize Mesafe: 1.5 km Otogara Mesafe: 9 km Havaalanına Mesafe: 18 km Barlar Sokağına Mesafe: 10 km Şehir Merkezine Mesafe: 1 km