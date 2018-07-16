BLUE Hotel, Antalya, Muratpaşa-Kaleiçi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 15 km, şehir merkezine 0 m, Konyaaltı Plajına 4 km, Mermerli Plajına 250 m, Lara Plajına 15 km, otogara 10 km uzaklıktadır.
Deniz ve Havuz Özellikleri
Blue Hotel denize 250 metre uzaklıktadır.
Konsept Özellikleri
Oda Kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir.
Otel Hizmetleri
Tesisin araç kiralama, transfer hizmeti, çamaşırhane, oda servisi, ön büro ve emanet kasası hizmetleri bulunmaktadır.
Oda Özellikleri
Standart odalar yaklaşık 16 m² büyüklükte olup, sokak, şehir, bahçe manzaralıdır. Standart odalarda bulunan 1 yatak odası (french veya ikiz yatak), 1 duşlu banyo, wc, ahşap veya mermer zemin, terlik, wireless internet, TV, saç kurutma makinesi, split klima, konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.
Hizmet Ücretleri Hakkında
Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.
Konum Özellikleri
Mevkii: Kaleiçi Denize Mesafe: 250 m Otogara Mesafe: 10 km Havaalanına Mesafe: 15 km Barlar Sokağına Mesafe: 50 m Şehir Merkezine Mesafe: 0 m