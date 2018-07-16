2 Bin yıllık tarihe sahip, dünyaca ünlü bir şehirde merkezi bir konuma sahip olan Azuu Boutique Hotel, konuklarına kusursuz Türk misafirperverliği sunmakta olup misafirlerine evlerinde hissettirmek için gereken tüm olanaklara sahiptir. Farklı büyüklükteki odaların her biri, geleneksel modern mobilyalar, işlevsel bir tasarım ve rahatlatıcı bir ambiyansa sahip zevkli bir şekilde dekore edilmiştir.
Deniz ve Havuz Özellikleri
1 Adet Açık Yüzme Havuzu
Konsept Özellikleri
Sadece Oda & Oda Kahvaltı
Konum Özellikleri
Mevkii: Muratpaşa Denize Mesafe: 250 m Otogara Mesafe: 20 km Havaalanına Mesafe: 12 km Barlar Sokağına Mesafe: 300 m Şehir Merkezine Mesafe: 100 m