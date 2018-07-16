2 Bin yıllık tarihe sahip, dünyaca ünlü bir şehirde merkezi bir konuma sahip olan Azuu Boutique Hotel, konuklarına kusursuz Türk misafirperverliği sunmakta olup misafirlerine evlerinde hissettirmek için gereken tüm olanaklara sahiptir. Farklı büyüklükteki odaların her biri, geleneksel modern mobilyalar, işlevsel bir tasarım ve rahatlatıcı bir ambiyansa sahip zevkli bir şekilde dekore edilmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

1 Adet Açık Yüzme Havuzu

Konsept Özellikleri

Sadece Oda & Oda Kahvaltı

Konum Özellikleri

Mevkii: Muratpaşa Denize Mesafe: 250 m Otogara Mesafe: 20 km Havaalanına Mesafe: 12 km Barlar Sokağına Mesafe: 300 m Şehir Merkezine Mesafe: 100 m