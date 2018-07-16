AĞAÇLIKLAR arasındaki bahçesi ile Adrasan Deniz Hotel, doğayla baş başa kalacağınız huzurlu bir tatil sunuyor. Tesisin yeşilliklerle bezeli bir manzaraya sahip 20 odası bulunuyor.

Çam ağaçları ile çevrili bir alanda Adrasan plajına hakim koyda bulunan Adrasan Deniz Hotel sizlere doğa ile uyumlu doğa ile baş başa bir tatil keyfi sunmaktadır. Otel bünyesinde yer alan alakart restoranda yöresel yemeklerden oluşan birçok yemek sunulmaktadır. Sizler için doğal birçok üründen hazırlanış bu güzel yemekleri serin ağaç gölgesindeki yemek alanında tadabilirsiniz. Odalarda sizlerin tüm rahatlığı düşünülmüş olup huzurlu güvenli bir ortamda sorunsuz bir tatil yaşayabilmeniz için otel çalışanları 7/24 siz misafirlerin isteklerini yerine getirmektedir. Bu güzel koyda unutamayacağınız harika bir tatil yaşamak istiyorsanız eğer Adrasan Deniz Otel tam da sizlere göre.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Adrasan Plajına 400 metre mesafededir

Konsept Özellikleri

Tesis Oda Kahvaltı Hizmet Vermektedir

Konum Özellikleri

Mevkii: Adrasan Denize Mesafe: 400 Metre Otogara Mesafe: 90 km Havaalanına Mesafe: 95 km Barlar Sokağına Mesafe: 10 Şehir Merkezine Mesafe: 25 km.