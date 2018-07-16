Adrasan Arikanda Hotel 

KUMSALA Kadar Gelen Çam Ağaçları Masmavi Denizi. hepsi Bir Arada Antalya'ya Sadece 90 Km Uzaklıkta. Adrasan'da Güzel,Keyifli,Ve Muazzadm Bi Doğa Güzelliği İle Sizleri Siz Değerli Tatil Severleri Bekliyor.Yakın Zamana Kadar Sadece İngiliz,Alman,Ve İtalyanların Yaz Sezonu Boyunca Kapattığı Koy, Sakin, Huzurlu Tatil Arayanların Gözdesi Konumunda.Eğer Gerçektende Güze Bir Tatil Yapmak İçin Bir Yer Arıyorsanız Adrasan Arikanda Otel Tam Size Göre

Deniz ve Havuz Özellikleri

1 Adet Açık Yüzme Havuzu ve 1 Adet Çocuk Yüzme Havuzu Mevcuttur , havuzların etrafındaki şezlong ve şemsiyeler ücretsizdir .

Konsept Özellikleri

Tesis Oda Kahvaltı ve Yarım Pansiyon hizmet vermektedir

Otel Hizmetleri

Tesis grup konaklamalarına açıktır , ayrıca bayram , düğün , nişan gibi etkinliklere de uygundur , bu tarz aktiviteler havuz başında yapılmaktadır

Ayrıca tesiste saat 00.00 ile 02.00 saatleri arasında gönlünüzce eğlenebileceğiniz disco da mevcut. (ücretli)

Konum Özellikleri

Mevkii: Adrasan Denize Mesafe: 350 m Otogara Mesafe: 38 km Havaalanına Mesafe: 110 km Barlar Sokağına Mesafe: 7 km Şehir Merkezine Mesafe: 250 m.