6 yaş - 9 yaş çocuklarında cinsel gelişim

ERKEKLER kızlardan daha çok hem cinsleri ile vakit geçirmekten hoşlanır. 6 yaş- 9 yaş çocukları cinsellik hakkında birçok farklı soru sormaya başlar. Eğer çocuğunuz cinsellik konusundan kaçınıyor ise bu konu hakkında siz konu açabilirsiniz. Gerçek hayatta çifteleşen hayvanlar gören çocuklar merakla ne yaptıklarını sorar. Bu fırsattan yararlanarak cinsellik, üreme hakkında çocuğunuzla konuşabilir ona bilgi verebilirsiniz. Bir önceki yaş döneminde çocuğunuz bir kadın ve bir erkeğin bebeği dünyaya getirdiğini öğrenmiştir ve artık bebeğin nasıl oluştuğu merak etmeye başlar. Çocuğunuza cinsellik hakkında sorduğu sorular hakkında dürüst, yaşına ve gelişimine uygun cevaplar vermeniz önemlidir. Gerekli bilgiyi sağlamadığınızda çocuğunuz farklı ve doğru olmayan neden-sonuç ilişkisi kurabilir. 6 yaş -9 yaş dönemindeki çocuk cinsellik merakı geçmiş olan dönemdeki gibi tam olarak bastırılmış değildir. Çocukları bedenlerine odaklı bir dönemden dış çevrelerine açık bir evreye geçer. Bu noktada okul hayatların önemli bir rolü vardır. Bu yaş çocuğu tipik olarak çok meşgul ve aktiftir. ”Hayatın inceliklerini ve detaylarını öğrenme enerjilerinin ve zamanlarının birçoğunu alır.” 6 yaş – 9ayş çocuklarının dış dünyadan edindikleri bilgiler ile beden ve cinsellik ile ilgili soruları oluşmaya başlar. Merak ettikleri konularda daha kapsamlı ve tatmin edici bilgi almaya hazırdırlar. Beden değişimi, hamilelik, doğum hakkında birçok merak ettikleri şeyler olur. Gelişimsel olarak 4 yaş civarı kız çocuğunun babaya olan düşkünlüğü, erkek çocuğunun da anne olan düşkünlüğü ile keşfedilen cinsel kimlik rolleri, 10 yaşa doğru çözümlenmeye başla. Erkek çocuklar bu önemli olaylardaki rollerini merak eder, bilmek isterler. Kız çocukları ise bedenlerinin işlevlerini merak eder, zira birçok kız çocuğu bebeğin bedenlerinin içinde oluştuğunu bilir. Ayrıca kız çocukları göğüs- süt verme ile doğum sürecini merak ederler. 6 yaş – 7yaş çocuğunun vicdan gelişimi henüz yeni olduğundan daha katıdır ve çocuğun birçok tezat davranışının temel nedenidir. Uysallık ve asilik arasında çocuk gider gelir. 8 yaş – 10 yaş çocuğunda ise süper ego daha az katıdır ve çocuk daha az çatışma yaşar ve çözümler üretebilir. 6 yaş – 9 yaş çocuğu cinsiyet rollerinin kültürdeki konumu anlamaya ve fark etmeye başlar. 6 yaş- 9 yaş döneminde olan çocukların küfürlü konuşmalarda bulunduğu sıklıkla gözlemlenebilir. Genellikle çocuklar bu kelimelerin anlamlarını bilmeden çevresinden öğrendiği şekliyle kullanır. Bu durum ile karşılaştığınızda çocuğunuza bu kelimenin kullanımının nenden uygun olmadığını iletebilir birlikte alternatif bir kelime seçebilirsiniz. Aynı zamanda 6 yaş- 9 yaş döneminde olan çocukların aralarında uygunsuz şakalaşmaların olduğu gözlemlenebilir. Genellikle cinsel organlar isimleri, cinsellik hakkında yapılan bu şakaların başkalarını incitebileceği çocuğa öğretilmelidir.

6 - 9 YAŞ ÇOCUKLARI;

Hayvan ve bitkilerin büyüdüğünü ve ürediğini anlamaya, gözlemleye başlayabilmelidir.

Hayat döngüsünü tanımaya başlamalıdır.

Kendi ve karşı cinsin beden parçaları için geçerli ve kullanılabilir kelime haznesi olmalı ve kullanabilmelidir.

Farklı aile tiplerini tanıyor olmaya başlamalıdır.

Aile içi rolleri ve sorumlulukları tanıyabilmelidir.

Kendi bedeninin sağlığı ve emniyeti konusunda aktif rol almaya başlamalıdır.

Kendi sağlığı ve bakımı hakkında bilgilendirilmelidir.

Arkadaşlık kurma ve sürdürme konusunda yeterli beceriye sahip olmaya başlamalıdır. Çocuğunuza sağlıklı bir cinsel eğitim vermek için gerekli bilgiye ve donanıma sahip olmadığınızı hissediyorsanız çocuğunuzun yaşına uygun hikâye kitaplarından faydalanabilirsiniz. Çocuğunuza ne kadar ve nasıl bilgi vermenin uygun olacağını araştırabilir, gerekli bilgileri hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz ile cinsellik hakkında konuşurken çocuğunuzun sorduğu soruyu geçiştirmemeye ve farklı bir işle uğraşmamaya özen gösterin. Cevaplarınızın net olmasına fakat fazla detay içermemesi önemlidir. Çocuğunuzun cinsellik hakkında bilmek istediğinden fazla bilgi vermeniz uygun olmayacaktır. Çocuğunuzun ile konuşurken “ayıp”, “yasak” gibi olumsuz duygu ifadelerden ve duruştan kaçınmaya özen gösterin. Bu dönemde de çocuğunuza kendi bedenin ona ait olduğunu hatırlatmanız ve konun üzerinden geçmeniz faydalı olacaktır.

6 - 9 YAŞ ÇOCUKLARININ CİNSELLİK HAKKINDA SORABİLECEKLERİ SORULAR VE VERİLEBİLECEK CEVAPLAR:

ANNELERİN NEDEN MEMESİ VAR?

Bebekler ilk doğduklarında senin yediğin yiyecekleri dişleri olmadığı için yiyemez. Anneler de bebeklerini besleyebilmek için onları göğüslerinden çıkan süt ile beslerler.

BENİM VÜCUDUM NİYE SENİNKİ GİBİ DEĞİL?

Senin de vücudun yavaş yavaş büyüklerinki gibi olacak. Henüz daha o kadar büyümedin, büyüdükçe sen de vücudunda bazı değişikler göreceksin.

BEBEK NASIL ANNENİN KARNINA GİRER? BEN NASIL OLDUM?

6 YAŞ – 7 YAŞ: Tüm kızlarda ve kadınlarda göremeyeceğimiz minik hücreler vardır. Anne çocuk isteyince bu hücre rahim denilen özel bir organda büyür. Bebek orada 9 ay boyunca büyümeye devam eder daha sonra annenin bacaklarının arasından özel bir delikten doğar.

7 YAŞ - 8 YAŞ: Babanın hücresi ile annenin hücresi birleşip bebeğin büyümeye başladığı anlatılabilir.

DOĞUM YAPARKEN ANNENİN CANI ACIR MI?

Bebeğin bulunduğu yer çok büyük bir kas ve bu kas kasıldığında bebek dışarı çıkar. Kas bebeği dışarı iterken ağrı olur ama ihtiyaç olursa doktorlar ağrıyı azaltır.