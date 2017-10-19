Vali imajı değiştirdi

GEÇEN yıl Haziran ayında 29729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Valiliği'nden Antalya Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, önce saç imajını, ardından gözlük çerçevesini yeniledi. Kentin ünlü kuaförü Özcan Say, geçen haftalarda Karaloğlu'nun saç kesim stilini tamamen değiştirdi. Daha önce yana taranan saçlarını kısaltan ve öne doğru serbest bırakan Vali Karaloğlu'ndaki bu değişiklik protokol mensuplarının da dikkatini çekti. Karaloğlu, önceki gün de yıllardır kullandığı gözlüklerini yeniledi. Açık renkli kalın metal çerçeveli gözlük modelini bırakan Vali Karaloğlu, çerçevesi ince ve koyu renkli hatlara sahip yeni gözlüğünü kullanmaya başladı. Vali Karaloğlu'nun yeni gözlüğündeki dikkat çekici ayrıntı ise cam altlarının açık, kulak bölgesine uzanan ve üst çerçeve diye adlandırılan kısımların koyu renkli tercih edilmesi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapılan koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık yapan Vali Karaloğlu, yeni imajı ve gözlüğüyle dikkati çekti.