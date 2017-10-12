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'Festivalimizle gurur duyuyoruz'

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Film Festivali'nin kentin en büyük marka değerlerinden biri olduğunu söyledi

'Festivalimizle gurur duyuyoruz'

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Film Festivali'nin kentin en büyük marka değerlerinden biri olduğunu söyledi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:48
'Festivalimizle gurur duyuyoruz'
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AESOB Başkanı Dere, 54'üncü Antalya Film Festivali ile ilgili Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Bellis Deluxe Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Antalya Film Festivali'nin kentin en büyük marka değerlerinden biri olduğunu söyleyen Adlıhan Dere, festival için atılan her adımı desteklediklerini vurguladı. Adlıhan Dere, "Uluslararası alanda yapılacak festivalimizin en önemli amacı Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmektir. Ulusal yarışmanın kaldırılması ile festivalimiz güçlenecek, Antalya'nın dünyaya açılımı sağlanmış olacaktır. Film festivalinin dünya sinemasına ulaşmasına, uluslararası sanatçılara, eleştirmenlere, yapımcı ve sanatseverlere ulaşıp Antalya halkını merkezine almasını destekliyor, festivalimizle gurur duyuyoruz. Şehrimizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi ekonomik, sosyal ve kültürel birliğimizi güçlendirecek ve Antalya'mız, yüce Türk milletimiz ve esnafımız kazanacaktır" dedi. Festivale alternatif olarak aynı tarihlerde düzenlenen başka film festivalleri olduğunu aktaran Dere, "Önemsiz, itibarsız, mizah unsurları barındıran bu girişimler, film festivalimizin mazisine karşı olumsuz bir gelişmedir. Antalya'nın sinema merkezi olması ve prestijli projelere imza atması için atılan adımlara karşı duran her girişimi Antalya esnafı olarak kınıyoruz" diye konuştu. Adlıhan Dere, şöyle devam etti: "Bazı sanatçı arkadaşlar aynı tarihlerde İstanbul'da alternatif film festivali düzenlemek istiyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yıllardır Antalya'nın markası olan Antalya Film Festivali, 53 yıldır süre gelen bir festival. Ulusalı kaldırıp uluslararası olmasında bu kadar rahatsız olunmasına gerek yok. Antalya esnafı olarak da, sanatkarlar olarak da 53 yıldır düzenlenen bu festivalde Antalya esnafı her zaman kazançlı olmuştur. Kazanç sağlamıştır. İlimize çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesine vesile olmuştur. Alternatif olarak aynı tarihte sanatçıların düzenlemek istediği festival, 53 yıldır düzenlenen film festivaline karşı bir ayıptır. Biz o arkadaşları kınıyoruz. Bu festival Antalya'nındır. Hiç kimse alternatif olarak bu festivali kullanamaz, kullandırmayız. AESOB olarak bu oluşuma tepki gösteriyoruz."

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Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları BirliğiBaşkanı Adlıhan DereAntalya Film Festivali
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