Anket: ASAT'ın hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?

ALANYA'DA sıklıkla yaşanan su kesintileri ev, hastane ve iş yerlerinde yaşanan aksaklıkları ve hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle ev ve iş yerlerinde yaşanan ve uzun süren su kesintiler hijyen eksikliklerine yol açıyor. Dün yaşanan 24 saatlik kesintinin ardından Alanya'da vatandaşlar isyan etti.
Yaz / Kış aylarında yaşanan su kesintilerinde artış olunca sorular da hazır bir şekilde okurlarımıza soruluyor. Yenialanya.com "Alanya'da yaşanan su sıkıntılarında arza ekipleri yeterli mi, ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?" okurlarına soruyor. Sizde ankete oy vererek ve yorum yaparak yaşanan aksaklıkları bizimle paylaşın..
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