Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103862
ALTIN
147.551
DOLAR
3.6143
STERLİN
4.7206
EURO
4.2320
Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!
Müzik dinlerken bu oluyorsa dikkat!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
10 reçetenin üçünde antibiyotik var!
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Anket: ASAT'ın hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?

Alanya'da yaşanan su kesintilerinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arıza ekipleri yeterlimi? Alanya halkının en çok çektiği sıkıntı ardı ardına kesilen sular olunca biz de "Alanya'da yaşanan su kesintilerine arıza ekipleri yeterli mi?" diye soruyoruz

Anket: ASAT'ın hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?

Alanya'da yaşanan su kesintilerinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) arıza ekipleri yeterlimi? Alanya halkının en çok çektiği sıkıntı ardı ardına kesilen sular olunca biz de "Alanya'da yaşanan su kesintilerine arıza ekipleri yeterli mi?" diye soruyoruz

06 Ekim 2017 Cuma 14:30
Anket: ASAT'ın hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?
banner404

ALANYA'DA  sıklıkla yaşanan su kesintileri ev, hastane ve iş yerlerinde yaşanan aksaklıkları ve hijyen sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle ev ve iş yerlerinde yaşanan ve uzun süren su kesintiler hijyen eksikliklerine yol açıyor.  Dün yaşanan 24 saatlik kesintinin ardından Alanya'da vatandaşlar isyan etti.

Yaz / Kış aylarında yaşanan su kesintilerinde artış olunca sorular da hazır bir şekilde okurlarımıza soruluyor. Yenialanya.com "Alanya'da yaşanan su sıkıntılarında arza ekipleri yeterli mi, ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?" okurlarına soruyor. Sizde ankete oy vererek ve  yorum yaparak yaşanan aksaklıkları bizimle paylaşın..

ANKETİMİZE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnketASATSu Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANKET: Alanya'da kira bedelleri yüksek mi?
ANKET: Alanya'da kira bedelleri yüksek mi?
ANKET: Alanya'da toplu taşıma ücretleri pahalı mı?
ANKET: Alanya'da toplu taşıma ücretleri pahalı mı?
ANKET: Alanya'daki teleferik ücretini pahalı buluyor musunuz ?
ANKET: Alanya'daki teleferik ücretini pahalı buluyor musunuz ?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim