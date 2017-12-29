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Anket: Alanya'ya soruyoruz... Milli piyango haram mı?

Milli piyango çekilişine 3 gün kala, biletlerin % 90’ından fazlası satılmış durumda. Yine %90’ından fazlası Müslüman olan Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango da kumardır ve haramdır.” fetvası verdi

Anket: Alanya'ya soruyoruz... Milli piyango haram mı?

Milli piyango çekilişine 3 gün kala, biletlerin % 90’ından fazlası satılmış durumda. Yine %90’ından fazlası Müslüman olan Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango da kumardır ve haramdır.” fetvası verdi

29 Aralık 2017 Cuma 10:48
Anket: Alanya'ya soruyoruz... Milli piyango haram mı?
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Yeni Alanya olarak Alanya halkına soruyoruz. Siz diyanetin verdiği fetvaya katılıyor musunuz? Milli piyango haram mıdır?

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ?

Alanya'da, DİM TV 'ye röportaj veren bazı vatandaşların piyango yorumları şu şekilde:
‘HARAMDIR AMA ALDIM’
Yılmaz Dursun (İşletme müdürü): Haramdır. Bilet aldım. Bazı hataları insanlar bile bile yaparlar. Bu da bile bile yapılan bir hata. Eğer kazanırsam, bunun günahıyla yapacağım sevapları dengeleyip sıyırırım diye düşünüyorum.

‘KARŞIYIM’
Hüseyin Poyrazoğlu (Turizmci): Ben zaten bilet almıyorum. Diyanet’le aynı fikirdeyim. Senin burada bir iş yapmışlığın var mı? Yok. O yüzden ben de ‘Haramdır.’ diyorum. Başkasının parasını almış oluyorsun. Kendin çalışarak kazandığın bir para değil. Milli piyangoya karşıyım.

‘CEBİMDE BEŞ KURUŞ YOK’
Mithat Dağdelen (Amele): Bilet almadım, almayı da düşünmüyorum. Kaç milyonda bir çıkacak? Zaten cebimde beş kuruş yok, olan üç kuruşu ona mı vereyim? Eğer haramsa, Meclis (TBMM) niye ayın dokuzuna kadar tatil? Haram olduğunu düşünüyorlarsa Meclis’i de yılbaşı tatiline sokmasınlar.

‘SONU FELAKETTİR’
Bayram Yıldırım (Esnaf): Şans oyunlarının her türlüsü haramdır. Cenab-ı Allah bunların hepsini Kuran’ı Kerim’de ayetlerle beyan ediyor: şans oyunları, fal, büyücülük, sihircilik… Hepsi haramdır. Ben bunun üzerine bir şey diyemem. Allah’ın hükmü üzerine bir hüküm veremem. Bilet almadım, alanlara da tavsiye etmiyorum, çünkü sonu felakettir.

‘PARASINI YERDİM’
Eda Nur Esen (Öğrenci): Ben bir tane bilet aldım. Diyanet’le aynı fikirde değilim. Sonuçta ben de o bilete para verdim.

‘HER ŞEYE HARAM DİYORLAR’
Ahmet Yıldızlı (Futbol antrenörü): Onlara sorarsan her şeye haram diyorlar. Haram olan şeyi devlet yıllarca niye yapsın? Bence haram değil. Ben şansım olmadığı için bilet almadım.

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AnketAlanyaMilli PiyangoHarmHelal
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bilge kaan 2017-12-29 11:59:28

peki Çinden 5 dolara aldığınız çakma t sihrtleri turistlere 50 dolara satınca haram değil mi?

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