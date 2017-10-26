ANKET: Alanya temiz bir kent mi?

MUHABİRLERİMİZİN sorusuna gelen yanıtlar gösterdi ki Alanya'nın temizlikle ilgili sıkıntılarının başında karasinek ve yol kenarlarındaki birikintiler geliyor. Biz de Yeni Alanya olarak siz değerli okurlarımıza soruyoruz.
Alanya'da temizlikten memnun musunuz?
Sizce Alanya temiz bir kent mi?
Yorum yapmak ve oy kullanmak için;
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