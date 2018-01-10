Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?

ALANYA Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşecek olan kongrede mevcut Başkan Kerim Taş ve Avni Aşçı başkanlık için yarışacak.

11 Ocak Perşembe günü akşam mesai bitimine dek devam edecek olan "Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kim Olmalı?" başlıklı anketimize katılarak siz de tercihinizi yansıtabilir, seçimde oy kullanacak üyelere yol gösterebilirsiniz.

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