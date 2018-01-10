Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...
Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler
Sütle birlikte yenince boy uzatıyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?

Alanya Metal İşleri Odası Olağan Kongresini 11 Ocak Perşembe günü (yarın) gerçekleştirerek, başkanlık seçimleri için sandığa gidecek

Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?

Alanya Metal İşleri Odası Olağan Kongresini 11 Ocak Perşembe günü (yarın) gerçekleştirerek, başkanlık seçimleri için sandığa gidecek

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:49
Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?
banner404

ALANYA Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşecek olan kongrede mevcut Başkan Kerim Taş ve Avni Aşçı başkanlık için yarışacak. 
11 Ocak Perşembe günü akşam mesai bitimine dek devam edecek olan "Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kim Olmalı?" başlıklı anketimize katılarak siz de tercihinizi yansıtabilir, seçimde oy kullanacak üyelere yol gösterebilirsiniz.

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 10.01.2018 15:02
Anahtar Kelimeler:
Metal İşleri Odası Başkanı Kim Olmalı?Kerim TaşAvni Aşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anket: Alanya'ya soruyoruz... Milli piyango haram mı?
Anket: Alanya'ya soruyoruz... Milli piyango haram mı?
Anket: Sizce Alanya'nın öncelikle hangisine ihtiyacı var?
Anket: Sizce Alanya'nın öncelikle hangisine ihtiyacı var?
ANKET: Alanya temiz bir kent mi?
ANKET: Alanya temiz bir kent mi?

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim