Anket: Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?

SİYASİ kulislerde de gündem olan başhekim değişikliği, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunda gündemindeydi.

Çavuşoğlu: ‘Devlet hastanesi küçük kalacak, benim olacak’ anlayışı bitecek. Ben niye Eğitim Araştırma Hastanesi yaptım? Çünkü doçent getiriyorum, profesör getiriyorum, laboratuarını, her şeyini getiriyorum. Buradaki herhangi bir hemşerimiz hastalandığında Antalya’ya gitmesin istiyorum. Herkes haddini bilecek. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin, ben dahil” dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri, hastanede yaşanan başhekimlik tartışmasına bir gönderme olarak değerlendirildi.

Son günlerde çok konuşulan ve Alanya'da şok etkisi yaratan bu iddia ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Yeni Alanya olarak, Alanya halkına soruyoruz başhekim değişikliği yapılmalı mı, yoksa Yazan göreve devam mı etmeli?

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