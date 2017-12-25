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Anket: Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?

Yeni hizmete giren Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Tevfik Yazan’ın görevden alınacağı yerine Alanya Tıp Fakültesi eski dekan vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın atanacağı iddia ediliyor. Yazan'ın görevden alınma gerekçesi olarak yeterlilik belgesi olmaması öne sürülüyor

Anket: Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?

Yeni hizmete giren Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Tevfik Yazan’ın görevden alınacağı yerine Alanya Tıp Fakültesi eski dekan vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın atanacağı iddia ediliyor. Yazan'ın görevden alınma gerekçesi olarak yeterlilik belgesi olmaması öne sürülüyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:49
Anket: Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?
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SİYASİ kulislerde de gündem olan başhekim değişikliği, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunda gündemindeydi. 
Çavuşoğlu: ‘Devlet hastanesi küçük kalacak, benim olacak’ anlayışı bitecek. Ben niye Eğitim Araştırma Hastanesi yaptım? Çünkü doçent getiriyorum, profesör getiriyorum, laboratuarını, her şeyini getiriyorum. Buradaki herhangi bir hemşerimiz hastalandığında Antalya’ya gitmesin istiyorum. Herkes haddini bilecek. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin, ben dahil” dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri, hastanede yaşanan başhekimlik tartışmasına bir gönderme olarak değerlendirildi.
 Son günlerde çok konuşulan ve Alanya'da şok etkisi yaratan bu iddia ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Yeni Alanya olarak, Alanya halkına soruyoruz başhekim değişikliği yapılmalı mı, yoksa Yazan göreve devam mı etmeli? 

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Son Güncelleme: 25.12.2017 11:59
Anahtar Kelimeler:
Bülent Adil TaşbaşTevfik YazanAlanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma HastanesiBaşhekim DeğişikliğiAlanya
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Alanya 2017-12-25 11:59:30

Sayın bakan son sözü söylemiştir. Kalite, ileriye taşıma ve daha yüksek hedefler herkes için daha iyidir. Değişim fayda getirir inşAllah

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