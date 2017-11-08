Amat Emminizin çocugluu

BİLADER, dün gara cavaala yerde para arar gibi aar aar gedib gederim, ilg megdebin öönden geçerkene megdeb salınmış, talebeler çıırışarag çıgdılar. Moturun ööne sıçıraveriller deyi saamı, solumu eyice gözedereg gedib gederkene gendi çocugluum geldi aglıma. Güccüglüümde ıramedli anam, gara güümde su ilidir, daş gibi galıp sabınılan, ilifilen yargınımı sürte sürte çimdiriverirdi. Hindikibi ayaamıza kontura alamazlarıdı. Yazın iligli ilasdik babıc, gışın da ilasdig çizme geyerdig. Engi babıc yırtıldında yenisi alınmaz, para naraacag o vakıdlar, ocaa odun kösülür, mangalın maşası ataşda gızdırılır, cızır cızır babıc yamanırıdı. Arada bi para gapabilirseg foreeçerdi. Endee paraalan cüce gazozu alır, gazozları dööşdürürüdüg. Kapaandan fırıg yapardıg. Gazozları dööşdürdümüzde üterseg, bedava gazoz içerdig. Tellal Niyazi dayıdan sadırazam lokumu alır, çarşı egmeenin aana gor, alt çeneyi oynadıverirdig. Hepisi hikaye oldu geddi. Hindiki çocugların yedigleri önlerinde, yemedigleri ardlarında. Hindi hepisinin ayaanda son model konturalar, sırtlarında envayi çeşid çekedler, asortig pantullar. Hambirgeri hazediyollar. Icıg payam içi, koz içi, guru üzüm, besdel, kak yeyelim de, begmez içip, dizimize gözümüze can gelsin demeyollar. Hepicinin elinde bi bilgisayar, bi tilefon, dünyayı gözleri görmeeyoru. Allah sonumuzu hayır edsin.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.