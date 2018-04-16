ALTAV'da "Şahin" krizi

KISA adı ALTAV olan "Alanya Turizm Tanıtma Vakfı" nedir, önce bunu paylaşalım, sonra yönetim içerisindeki derin kriz iddialarını gündeme taşıyalım.
Vakfın resmi internet sitesi "altav.org.tr" adresinde "biz kimiz" yazan butona basın, aynen şöyle deniliyor.
"ALTAV, Alanya'nın tanıtımı ile ilgili organizasyonların çeşitlilik kazanması, şehrin bir bütün olarak her türlü değerleriyle etkin bir şekilde tanıtılması ihtiyacından hareketle 10 Eylül 1995 tarihinde, Ticaret ve Sanayi Odası, Turistik İşletmeciler Derneği, TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu, Esnaf Odası, Şoförler Odası ve toplam 108 kişinin bir araya gelerek kurduğu bir vakıftır."
Dikkatinizi çekerim, kuruluşunda ne Alanya Kaymakamlığı var, ne de Alanya Belediyesi.
Kim var?
Sitedeki bilgilerde en başa Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ismi yazılmış. Yani baş aktör ALTSO.
O dönem hangi akla hizmetse kurucuların arasına Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediyesi alınmamış.
Devam edelim.
Vakfın başkanlığını uzun yıllar (eski belediye başkanı) Hasan Sipahioğlu'nun yakın dostu olan Nüvit Özkan, ardından yine Sipahioğlu'na yakın bir isim olan Faik Kaptanoğlu üstlendi, ancak 2014'te Alanya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Adem Murat Yücel, dizginleri ele aldı, vakfın başkanlığına seçildi.
En son Kasım 2017'de yapılan genel kurulda, kışın 300 bin, yazın 1 milyonu geçen nüfusa sahip Alanya'nın yurtiçinde ve dışında tanıtılması için kurulan ALTAV'ın 2016 yılı bütçesinin 478 bin lira, 2017 tahmini bütçesinin ise 465 bin lira olduğu belirtildi.
Geçen hafta 75 muhtarı 3 günlüğüne Makedonya'ya tatile götürüp "kendi imkanlarıyla" en az 250 bin lira harcadığı iddia edilen Alanya Belediyesi'nin başkanının başında olduğu Tanıtım Vakfı'nın 365 günlük bütçesi 478 bin lira. Komik!
Neyse, bunlar ALTAV'ın bileceği işlerdir.
Biz asıl mevzuya gelelim.
Başkan Yücel'in başında olduğu ALTAV'ın yönetiminde
ALTİD, ALTSO, TÜRSAB, Gazeteciler Cemiyeti, Esnaf Odası, Şoförler Odası, Otelciler ve Pansiyoncular Odası, Kent Konseyi, Sanayici ve İş İnsanları Derneği, AHEP, ALKÜ, Sağlık Turizmi Derneği, Kültür ve Turizm Sanat Vakfı, Mehmet Dahaoğlu, Elvan Güneş, Kerim Yılmaz, Şükrü Cimrin, Gürol Birgen, Mehmet Kural, Kemal Kahya ve Yakup Uslu görev yapıyor.
4 Nisan'da yapılan ALTSO seçimlerinde Şükrü Cimrin'in kırmızı listeye, yani Mehmet Şahin'e...
Elvan Güneş, Mehmet Dahaoğlu ve Kerim Yılmaz'ın ise mavi listeye, yani Mustafa Tuna'ya çalıştıkları biliniyor.
MHP'li Mustafa Tuna'nın meclis üyesi olduğu Alanya Belediyesi'nin MHP'li başkanı Adem Murat Yücel'e yakın isimler oldukları bilinen Mehmet Dahaoğlu, Elvan Güneş ve Kerim Yılmaz'ın mavi listeye, yani Mustafa Tuna'ya destek vermeleri son derece doğal.
Üyesi oldukları, oy kullanma yetkilerinin bulunduğu odanın başına kimin geçmesi gerektiğine elbette kendileri karar vereceklerdir.
Tıpkı, aynı zamanda Ak Partili bir belediye meclis üyesi olan turizmci Şükrü Cimrin'in eski bir Ak Parti İlçe Başkanı olan Mehmet Şahin'e destek veriyor olması gibi.
Ancak...
İddiaya göre...
Mehmet Dahaoğlu, Elvan Güneş ve Kerim Yılmaz'ın, ALTSO'nun, daha doğrusu Mehmet Şahin'in ALTAV'a hiçbir katkısı olmadığını, geride kalan 4 yılda söz verdiği bütçeleri ayırmadığını öne sürerek, seçildiği takdirde bol paralı bir bütçe vaadinde bulunduğu ileri sürülen Tuna'ya destek verme kararı almaları, ardından Tuna'nın seçimi ikinci kez kaybetmesiyle birlikte ALTAV yönetiminde derin çatlaklar oluştuğu, kırmızı listenin başarısı için çalışan Şükrü Cimrin'in bu konudan büyük rahatsızlık duyduğu, öte yandan Mehmet Şahin'in de ALTAV'daki bu üç etkin ismin "ALTSO para vermiyor" söylemlerini duyup ALTAV'a mesafe koyma ihtimalinin güçlendiği konuşuluyor.
Bu arada...
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 2014 yılında tanıtım için çatı formülünü öneren, ALTSO, ALTİD ve ALTAV'ın birleşmesini gündeme getiren ilk isimdir, dolayısıyla "ALTAV'a destek vermiyor" demek bana göre abesle iştigaldir.
Başkan Yücel'in ekibindeki "Mustafa Tuna'yı ön plana çıkartacağız" derken stratejik hata yapıp 4 yıl daha başkan olması kesinleşen Mehmet Şahin'i, dolayısıyla ALTSO'yu küstürmek ALTAV yöneticilerine ne kazandırır, MHP ile Ak Parti İlçe Teşkilatı bu konuya müdahil olur mu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ekibine sahip çıkar mı, bekleyip görelim.
Elvan Güneş
Mehmet Dahaoğlu
Kerim Yılmaz
Şükrü Cimrin