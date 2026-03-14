Alanya’da Şehitler İçin dev buluşma: Kuyularönü Camii’nde binlerce el semaya açıldı
Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, dün akşam saatlerinde evinde kalp sıkışması yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıkan’a ilk müdahaleyi evde yaptı.
ACİL SERVİSE SEVK EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından Arıkan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Edinilen bilgilere göre Alper Arıkan’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Muhabir: Haber Merkezi