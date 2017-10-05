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Alanyasipor nerden nere geldi

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

05 Ekim 2017, 00:12

BİLADER, böön sizi hööle 1960'lı yılların ortalarından, 1970'li yılların başlarına dooru bi götürücem. Öndüün beerde deggeldi, Alanyasipor'un ireyisi Hasan Çavışoolu'na da annadıverdim. Hindi 60'lı yılların ortalarında bi Alanya Gale Genclig Sipor varıdı, bi de Alanya Lisesi'nin fitbol dakımı varıdı. İkisinin arasındakı maclar gıran gırana olurdu. Maclar da esgerlig şubesinin öönde, Debboy'un baccasının addakasındakı top saasında oynanırdı. Top saası da tozun, topraan içindeedi. Goca goca daş, çakıl olurdu. "Anamur'dan, Silifge'den, Manavgad'dan, Serig'den, Antalya'dan dakım geliceg, Alanya Gale Genclig Sipor'ula top oynaacag" delleridi, enginin lafı bir iki hafda evelinden şeerde edilmeye başlanırdı. Neyise uzadmaalım, maç günü geldiinde milletin ıcıı Adil Efendeel'in dovarında, ıcıı top saasının kenarında, Debboy'un baccasındakı gavag aaçlarının dibinde oturarag maça bakallarıdı. Birinde Anamur'dan gelen dakımıla bi gış top oynanırka, bi yaamır geldi, al yamır toluya çeviriverdi, bagdılar olucag gibi deel, topcular maçı bırakıverdi, alayı da Alanya Lisesi'nin binasına doluşdu. Iramedli foturafcıların Sadıg galeciidi. Sadıın üsdündeki galeci gazaa bildiin fılç gibiidi. Nerden nere? Hindi Oba'da böbeg gibi top saası var. Milletin oturucaa yer var, topcunun çimicee yer var, Gassaray geliyoru, Fener geliyoru, hindi Alanyasipor dendiimidi herkez biliyoru. Emee geçenler sav olsun, var olsun.  

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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