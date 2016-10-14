‘Alanya’nın yerli yapımı: Triatlon’

2016 Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali bugün başlıyor. Doğduğu Alanya’da, 26. kez gerçekleştirilecek olan triatlonun kitabını yazan yazarımız Feyzi Açıkalın, bu maratonun dününü ve bugününü anlattı: Triatlon özbeöz bir Alanya organizasyonudur. Planlanmasından, gerçekleştirilmesine, şehir ve ülke tanıtımında yer alması için çalışılmasına kadar tamamen yerli bir yapımdır
Yeni Alanya: Alanya triatlonunda 26. yıl geride kalıyor. Öncelikle ne dersiniz?
Feyzi Açıkalın: İlk söylenecek, bunun Alanya için bir gurur nedeni olduğudur. Bırakın Alanya’yı, ülke tarihinde kesintisiz hem de uluslararası ölçekte 26 yıldır aralıksız süren bir spor organizasyonu yoktur. Alanyalı bununla ne denli övünse yeridir.
YA- Neden “Alanyalı” diyorsunuz; bu çok ayaklı, çok bileşenli bir organizasyon değil mi?
FA- Triatlon özbeöz bir Alanya organizasyonudur. Planlanmasından, gerçekleştirilmesine, şehir ve ülke tanıtımında yer alması için çalışılmasına kadar tamamen yerli bir yapımdır; en azından öyle başladı.
YA- O zaman ilk yıllarına dönelim. Nasıl başladı?
FA-1990 Ağustos’unda Irak lideri Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle gelişen Ortadoğu krizi sonrası, 1991 turizm sezonu kabus gibi başladı. Sezon ortasında işler açıldı ama yine de ülke ve şehrimizin tanıtım açısından bir çıkışa ihtiyacı vardı.
YA- O yıllarda Alanya’nın sosyal yapısı nasıldı?
FA- Alanya turizmin gelişmesine bağlı olarak kabuk değiştiriyordu. En önemlisi kurumlaşıyordu. Sayabileceğimiz, ALTSO’dan ALTİD’e kadar bütün oda ve dernekler o yıllarda kurulmaya başlamıştı. Şehir en hızlı göç almayı ve farklılaşmayı da yine 1990 başlarında yaşadı.
YA- Saydıklarınız triatlona nasıl yansıdı?
FA- Birçok yönden önemliydi. Turizm yöneticiliği, en azından dünya ile entegre olabilmek için nitelikli insan olmayı gerektiriyordu. Dil bilen, dünyayı anlayan kişiler. Kurumlar ise mesleklerin örgütlenmesi ve şehirlerine yararlı olabilme adına iş yapma isteğinde olan insanları istihdamı açısından önemliydi. Triatlon denen, ne olduğu bile bilinmeyen bir yarışma adı ortaya atıldığında şehirde büyük bir iş bölümü ve şevk ile herkes elini taşın altına soktu. Bu anlamda, triatlonu Alanya için bir milat olarak tanımlarım.
YA- Triatlon kimin liderliği altında organize edildi?
FA- Tabii ki en büyük mülki amir olan kaymakam ve belediye başkanının. Sonradan vali olan kaymakam Lütfi Yeğenoğlu ve yine milletvekili olan belediye başkanı Cengiz Aydoğan, organizasyon komitesi başkanları olarak triatlonun gerçekleştirilmesinde en büyük etken oldular.
YA- Ama teknik olarak bir öncü komite olması lazım.
FA- Tabii ki. Alanya Triatlon ve Tenis Kulübü (ATTK) adında bir dernek kuruldu. Organizasyon bu dernek yöneticilerinin, özellikle Müfit Kaptanoğlu’nun liderliğinde, Hollanda triatlon federasyonundan destek alınarak yürütüldü.
YA- Nasıl bir destek?
FA- Triatlonun “T” sini bile bilmeyen birilerine ne verilmesi gerekiyorsa o kadar bir destek… Şaka bir yana, federasyon görevlisi Tom Gouw liderliğinde, hakemlik hizmetlerinden bilgisayar programcılığına kadar bir triatlon organizasyon şeması için ne gerekiyorsa hepsini Hollandalılar bize öğretti. Daha da önemlisi, uluslararası ölçekte ünlü sporcuların yarışmada yer almasında da en büyük öncülük onların oldu.
YA- O günlerde genel seçimler de vardı değil mi?
FA-Evet. Hatta seçim için yapılan afişler, bayraklar ve süslemeleri sporcular kendileri için yapıldı zannedip çok sevinmişlerdi… Gergin seçim atmosferini dağıtması ve Alanya yararına iyi bir organizasyon gerçekleştirilmesindeki olumlu havanın şehrin bütününe yansıması açısından da çok önemliydi.
YA- Şehirde yankıları nasıl oldu?
FA- Çok olumlu. Yediden yetmişe herkes katkı verdiği için organizasyonu çok benimsedi. Triatlon artık “Alanya’nındı”… Uluslararası ölçekte ve Alanya’nın tanıtımına dönük bir yarışmaya katkı vermenin haklı gururunu yaşadı halk.
YA- Nasıl bir tanıtım oldu? Neler yapıldı?
FA- Yine Tom Gouw uluslararası spor basınını getirdi. Getirdi derken, tabii ki özellikle ALTİD’in yani otelciler birliğinin hem konaklama hem organizasyon bütçesini sağlama açısından büyük katkıları oldu. O yıllarda triatlon Avrupa’da da yeni gelişmekteydi. Çok önemli spor dergilerinin muhabirleri geldi. Alanya’nın güzelliklerini ve yarışmanın amatör ruhunu sayfalarına renkli karelerle taşıdılar.
YA- Türk basını?
FA- Olmaz mı? O yıllardaki iki kanal vardı! TRT ve Star televizyonları geniş yayınlar yaptılar. TRT’nin rahmetli spor spikeri Hüseyin Başaran sesimizi Türkiye’ye duyurdu. Ama şehirdeki amiral gemisi Yeni Alanya ve sahibi Mehmet Ali Dim’in triatlonu halka anlatma ve onları yarışa hazırlama adına katkısı en önemlisiydi…
YA- Türk sporcular da var mıydı?
FA- Evet. Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere çoğunlukla İstanbul’dan katılımcılar oldu. Ama en önemlisi Alanya’nın, ATTK takımıydı. Abdurrahman Açıkalın’ın idaresindeki, içlerinde şehidimiz Coşkun Nazilli’nin de olduğu, pırıl pırıl gençlerden kurulu bir takımla yarışmada yer aldı, Alanya. Spora henüz başlamış Kestelli sporcular Hasan ve İbrahim Özer kardeşlerin performansı yabancıları bile şaşırttı.
YA- Böylesine yüksek bütçeli bir operasyonun altından nasıl kalkıldı?
FA- Başta da söylediğim gibi ALTİD maddi açıdan öncü rolü oynadı. Takip eden yıllarda ise modern sponsorluk yöntemiyle işler çözüldü. Alanya Triatlonu bu anlamda da öncüdür. Salonda değil ama bilinmezlerle dolu doğa şartlarında gerçekleştirilen operasyon, belli bir organizasyon şeması ve yerel unsurlara yük getirmeyen sponsorluklarla gerçekleştirildi.
YA- Eurosport’ta yayımlanması?
FA- Evet, en önemli kısmı burasıdır. 1992 yılındaki ikinci triatlon, kısa bölümlerle bazı yurtdışı spor kanallarında yer buldu. Ama triatlonun patlama yaptığı 1993 yılında, İngiltere’den maddi koşulları sağlanarak getirtilen bir yapımcı, yarışın 52’şer dakikadan 3 gün boyunca Eurosport’tan yayımlanmasını sağladı. Alanya için inanılmaz bir reklam oldu. Bütün uğraşıların meyvesi alınmıştı.
YA- 25 yıl sonra neredeyiz?
FA- Baştan beri lojistik anlamda yarışmanın yükünü çeken Alanya Belediye’sinde işler otomatiğe bağlanmış durumda. Artık herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Sporcular Alanya’da yarışmaktan çok mutlular. Eski yıllardan farklı olarak triatlon, artık Dünya Triatlon Birliği’nin sevk ve idaresi altında, çok da başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya ayağı ile eşgüdümlü çalışarak kusursuz organizasyonlar yapılıyor.
YA- Eski günlere göre farklı bulduğunuz şeyler var mı?
FA- Eh, doğal olarak o amatör ruh yok. Onu boş verin, izleyici açısından sıkıntı var. Kabul edelim ki 25 yıl öncesindeki Alanya’da yaşamıyoruz. Onun için triatlonun nasıl başladığı, ne olduğu konusunda halkı her koşulda bilgilendirmek gerekiyor; tekrardan. Ancak ilgi böyle çekilebilir. Bir de, böylesine kaliteli ve yoğun katılımlı bir organizasyonun Alanya tanıtımında kullanılabilmesi, uygun medyada yer alabilmesi için çok daha özel bir çaba gerekiyor. Bunu yapacak bilgi birikimi ve ekip Alanya’da var.
YA- Teşekkür ederim bilgilendirmeniz için.
FA- Ben teşekkür ederim…
‘Alanya’nın yerli yapımı: Triatlon’
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.