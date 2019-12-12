Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?

Kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği park ve yeşil alan olarak kullanılmalı Alışveriş Merkezi ve otel olmalı Oy kullanmak için bir seçeneği işaretleyin! Bu anket için daha önce oy kullandınız! Başarılı bir şekilde oyunuzu kullandınız. Oy Kullan Sonuçlar