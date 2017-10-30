Alanyalı asgere bobasından megdub

BİLADER, dün size bi hammam yazısı yazıverdidim. Hindiki hammamcıların eyice asortigleşdiini, gendilerine "Sıpacı" dediglerini yazıverdidim. Endee Alanya'da haggatan yaşanmış bi hikaye var. O aglıma geldi. Böön de onu yazıvereem dedim.
Bilader dee esgiden, beliki 40, beliki 50 sene eveli bizim Alanya'dan bi delaanlı asgere gedmiş. O vakıtlarda hindiki gibi tilefon milefon naraacag? Çocug, asgerlig yabdıı yerden bobasına bi megdub yazmış, megdubda "Boba beni marag edmen. Benim burda ıraatım eyi. Hammamcı oldum" yazmış. Keloolan esgeriyenin hammamında görev almış. Orda görev yaparımış. Emme bizim Alanya'da "Hammamcı oldum" dendimidi başga şey gelir agla. Bizim esgerin bobası da yannış annamış. Okuması yazması da yoomuş herifin, az aazı gevşeg birine bi megdub yazdırmış. Tabi megdubda yazdıgları da bi daggada meydana çıgmış.
Esgerin bobası megdubda "Oolum 'Hammamcı oldum' demişsin. Aman ollarda cünüb cünüb, cenabed gezme, hammamcı olduunda gözelce çim, güsül abdesini al. Deelise günah olur, basdıın yerde ot bile bitmez" demiş.
İşdööle bilader.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.