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Alanya’da teröre yönelik şafak operasyonu

HABER 06.12.2019, 12:04
Alanya’da teröre yönelik şafak operasyonu

Öte yandan PKK, FETÖ ve PDY gibi terör örgütlerine yataklık sağladığı iddia edilen çok sayıda kişiye yine aynı şartlarda hava destekli şafak operasyonu ile gözaltına alındı.