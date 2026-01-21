Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) koridorları, tıp tarihine geçecek bir skandal iddiasıyla çalkalanıyor. Hastanede profesör unvanına sahip bir ismin, tıp eğitimi almadığı öne sürüldü. Sağlık camiasında şok etkisi yaratan bu gelişme üzerine yetkili birimlerin harekete geçtiği bildirildi.

ALMANYA MENŞELİ DİPLOMA BİLMECESİ

Kulislerde dolaşan ve duyanları şok eden iddialara göre, söz konusu profesörün mezuniyet belgesi tıp fakültesine değil, Almanya’daki bir üniversitenin veterinerlik fakültesine ait. Yıllardır hasta muayene eden, akademik kadrolarda yükselen ve bölüm yöneten ismin, aslında “baytar” olduğu söylentisi, hastane personelini ve hastaları tedirgin etti.

SAHTE DENKLİKLE PROFESÖRLÜK İDDİASI

Ortaya atılan vahim iddialar, söz konusu şahsın Almanya’dan aldığı veterinerlik diplomasını Türkiye’de usulsüz yollarla tıp doktorluğu diploması gibi gösterip denklik aldığı yönünde yoğunlaştı. Bu sahte denklik sayesinde akademik basamakları tek tek tırmandığı ve profesörlük unvanını elde ettiği öne sürülen isim hakkında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çok yönlü bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayın doğrulanması halinde, geriye dönük yapılan tüm tıbbi işlemlerin ve akademik kararların nasıl bir hukuki sürece gireceği ise büyük bir merak konusu.

REKTÖRLÜK DÜĞMEYE BASTI

Kamuoyunda infial yaratan ve sağlık sistemine olan güveni sarsan iddiaların ardından gözlerin çevrildiği ALKÜ Rektörlüğü, konunun hassasiyetle takip edildiğini duyurdu. Rektör tarafından yapılan açıklamada, söz konusu öğretim üyesi hakkındaki iddiaların ciddiyetle ele alındığı vurgulanarak, idari sürecin işlediği ve "İnceleme devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.