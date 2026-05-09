Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Konaklı Mahallesi İskele Mevkii’nde faaliyet gösteren bir otel işletmesiyle ilgili çevre kirliliği tespit edildiğini açıkladı. Belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde, işletme tarafından moloz, inşaat atığı ve arıtma çamurunun uygun olmayan bir alana bırakıldığı belirlendi.

KONAKLI’DA ÇEVRE DENETİMİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerde, otel işletmesinin hemen yanındaki boş alana gelişigüzel şekilde atık bırakıldığı tespit edildi. Ekipler olay yerinde resmi tutanak hazırlarken, çevreyi kirleten uygulamayla ilgili süreç başlatıldı.

Özellikle Alanya Konaklı çevre kirliliği denetimi kapsamında yapılan çalışmalarda, bölgede bırakılan atıkların hem görüntü kirliliğine hem de çevresel risklere neden olabileceği değerlendirildi.

HEM CEZA HEM ENCÜMEN SÜRECİ

Başkan Özçelik’in paylaşımına göre, söz konusu işletme encümene sevk edilirken otel hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle mühürleme sürecinin de gündeme geldiği öğrenildi.

Yetkililer, Alanya genelinde çevreyi kirleten uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini belirterek, özellikle inşaat atıkları ve arıtma çamurlarının gelişigüzel alanlara bırakılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

“ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Başkan Özçelik açıklamasında, “Kentimizi korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Alanya’mızın doğasını, çevresini ve yaşam alanlarını korumak adına denetimlerimizi sürdürecek, asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle sahil bölgelerinde çevre denetimlerinin artırıldığı belirtilirken, vatandaşlardan da benzer durumları belediye ekiplerine bildirmeleri istendi.