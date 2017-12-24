Alanya’da bar alev alev yandı 24 Aralık 2017, 17:41

ALANYA'DA bir barda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, saat 02.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki Dennis Elverdi’ye ait barda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Yangın nedeniyle çevredeki işyeri sahipleri büyük panik ve korku yaşadı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri, müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. İşyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.