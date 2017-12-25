Alanyaca gursu (2) 

BİLADER, delaanlılara engi dilimizi unuddurmamag uçun Alanyaca gursu başladdım gene. Böön de devam ediyoruun. Delaanlılar endee laflarımızı gözelce bellesinler. Unudmayalım, unuddurmayalım.
Çimmeg : Yıkanmak, yüzmek.
Çömçe : Büyük tahta kaşık
Dalap : Bir işe çok iştahlı olan
Daraba : Gölgelik
Davar : Mal, küçükbaş hayvanlar
Dınnag : Tırnak
Düggen : Dükkan
Elemet : İri, büyük
Elemlenmek : Utanmak
Ellelem : Herhalde
Endenden : Bundan, şundan
Evleg : Bahçede açılan ekim kanalı
Evmek : Çabuk olmak, acele etmek
Folus : Kalbur
Foraz : Horoz
Foreçmek : Makbule geçmek
Gövre : Gübre
Hatıl : Duvar aralarına konan kereste
Hazaar : Herhalde
- TAA ÖÖRÜ VAR -