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Alanyaca gursu (2) 

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

25 Aralık 2017, 00:02

BİLADER, delaanlılara engi dilimizi unuddurmamag uçun Alanyaca gursu başladdım gene. Böön de devam ediyoruun. Delaanlılar endee laflarımızı gözelce bellesinler. Unudmayalım, unuddurmayalım. 

Çimmeg         : Yıkanmak, yüzmek.  
Çömçe         : Büyük tahta kaşık 
Dalap         : Bir işe çok iştahlı olan 
Daraba         : Gölgelik 
Davar         : Mal, küçükbaş hayvanlar 
Dınnag         : Tırnak 
Düggen         : Dükkan 
Elemet         : İri, büyük 
Elemlenmek     : Utanmak 
Ellelem     : Herhalde 
Endenden     : Bundan, şundan 
Evleg         : Bahçede açılan ekim kanalı 
Evmek         : Çabuk olmak, acele etmek 
Folus         : Kalbur 
Foraz         : Horoz 
Foreçmek     : Makbule geçmek 
Gövre         : Gübre 
Hatıl         : Duvar aralarına konan kereste 
Hazaar         : Herhalde 
- TAA ÖÖRÜ VAR -

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