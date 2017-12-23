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Alanyaca gursu (1) 

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

23 Aralık 2017, 00:34

BİLADER, delaanlılara engi dilimizi unuddurmamag uçun böön burda bi Alanyaca gursu taa başladıyom. Delaanlılar endee laflarımızı gözelce bellesinler. Unudmayalım, unuddurmayalım. 

Apolya         : Hoparlör 
Başdar         : Laf, söz dinlemeyen 
Babıç          : Ayakkabı 
Badılcan     : Patlıcan 
Badırık     : Ekşi 
Badırık (2)     : Ağaçların yaban filizi 
Banguvut     : Banknot, para 
Bidıkı         : Azıcık 
Billemek     : Bir araya getirmek, toplamak 
Biisel         : Fazla, çok sayıda 
Bülüç         : Piliç 
Bosdan         : Salatalık 
Böör         : Yan karın boşluğu 
Böbeg         : Bebek 
Cırcır         : Fermuar 
Çapıd         : Bez 
Çebiç         : Keçi yavrusu 
Çengirdemek     : Konuşmak 
Çıırıcı     : Davetiye getiren kimse
- TAA ÖÖRÜ VAR -

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