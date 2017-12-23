Alanyaca gursu (1) 

BİLADER, delaanlılara engi dilimizi unuddurmamag uçun böön burda bi Alanyaca gursu taa başladıyom. Delaanlılar endee laflarımızı gözelce bellesinler. Unudmayalım, unuddurmayalım.
Apolya : Hoparlör
Başdar : Laf, söz dinlemeyen
Babıç : Ayakkabı
Badılcan : Patlıcan
Badırık : Ekşi
Badırık (2) : Ağaçların yaban filizi
Banguvut : Banknot, para
Bidıkı : Azıcık
Billemek : Bir araya getirmek, toplamak
Biisel : Fazla, çok sayıda
Bülüç : Piliç
Bosdan : Salatalık
Böör : Yan karın boşluğu
Böbeg : Bebek
Cırcır : Fermuar
Çapıd : Bez
Çebiç : Keçi yavrusu
Çengirdemek : Konuşmak
Çıırıcı : Davetiye getiren kimse
- TAA ÖÖRÜ VAR -