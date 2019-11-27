Zeynep bebek için sahneye çıkacaklar

ALANYA’DA yaşayan Dilan ve Birol Özcan çiftinin 15 aylık bebekleri Zeynep, 6 aydır ‘Kelebek’ hastalığı ile mücadele ediyor. Almanya'dan kesin dönüş yaparak Alanya'da bir dans okulu açan profesyonel dansçı Umut Ağırtaş’ın sahibi olduğu The Groove Dance Academy, Zeynep yararına bir organizasyon düzenliyor. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) 15 Aralık 2019 tarihinde sahne alacak The Groove Dance Academy dansçıları, organizasyonun tüm gelirini Zeynep’in tedavi giderleri için kıllanacak. Saat 19.00’da başlayacak gösteriye tüm Alanyalıları davet eden ekip, “O gün hepimiz Zeynep’in kahramanı olacağız “ dedi.

‘KURU EKMEĞE RAZIYIZ’

Minik Zeynep’in anneannesi Gülay Ünal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yardım çağrısında bulunmuştu. Ünal, “Biz ve ailesi tüm maddi imkanlarımızı seferber ettik ancak tedavi için hiçbir gelişme alamadık. Antalya’da bir doktor var dediler, ona bile maddi gücümüz yetmiyor. Biz kuru ekmekle kalmaya razıyız ama yeter ki çocuğumuz iyileşsin. Yeni bir yarası çıktığında gelip bize gösteriyor ve kahroluyoruz. Ağrılardan dolayı çok sıkıntı çekiyor. Biz de çocuğumuz diğer çocuklar gibi gezsin, oynasın istiyoruz ama onun bu halini gördükçe ciğerimiz yanıyor. Aldığımız ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. Lütfen birileri bize yardım etsin" diye konuşmuştu.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Kelebek hastalığı, deride ve iç organlarda içi su dolu kabarcıkların oluşumu ile kendini gösteren bir hastalık. İçi su dolu kabarcıklar çoğunlukla o bölgeye uygulanan (bası, çarpma, dokunma gibi benzer durumlardan) sonra ortaya çıkar. Genellikle genetik bir hastalıktır.