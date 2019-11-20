Zeynep Alanyalı yardımseverlerin desteğini bekliyor 

ALANYA’DA yaşayan Dilan ve Birol Özcan çifti 15 ay önce Zeynep adında bir kız çocuğu sahibi oldu. İlk başlarda her şey çok güzel olsa da 9 aylık olan Zeynep’in vücudunda büyük su toplayan yaralar oluşmaya başladı. Bu durumu fark eden anne ve baba soluğu hastanede aldı. Doktorların ilk etapta teşhis koyamadığı hastalığın amansız bir hastalık olarak bilinen kelebek hastalığı olduğu öğrenildi.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Kelebek hastalığı olarak bilinen deride ve iç organlarda içi su dolu kabarcıklar oluşumu ile kendini gösteren bir hastalıktır. İçi su dolu kabarcıklar çoğunlukla o bölgeye uygulanan (bası, çarpma, dokunma gibi benzer durumlardan) sonra ortaya çıkar. Hastalık genellikle genetik bir hastalıktır.

ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER

Hatalığı öğrenen aile şehir şehir gezerek tedavi yolları aramaya başladı. Çok nadir görülen ve henüz net bir tedavisi olmayan hastalık ile ilgili Bursa ve İzmir’de araştırma hastanelerine giden Özcan çifti herhangi bir sonuç alamadı. Hastalığın sadece İngiltere, Almanya ve Küba’da bulunan bir cihazla tedavisinin yapıldığı öğrenildi ancak onlara da maddi güçleri yetmedi.

ANNEANNE YARDIM İSTEDİ

Minik Zeynep’in anneannesi Gülay Ünal, yardım çağrısında bulundu. Bu amansız hastalık ilerlemeden torununu hastalıktan kurtarma istediğini belirten Ünal, “Biz ve ailesi tüm maddi imkanlarımızı seferber ettik ancak tedavi için hiçbir gelişme alamadık. Antalya’da bir doktor var dediler ona bile maddi gücümüz yetmiyor. Biz kuru ekmekle kalmaya razıyız ama yeter ki çocuğumuz iyileşsin” dedi. Zeynep’in yaşam dolu bir bebek olduğunu belirten Gülay Ünal, “Kendisi çok akıllı ve tatlı bir bebek. Her şeyin de farkında. Yeni bir yarası çıktığında gelip bize gösteriyor ve kahroluyoruz. Ağrılardan dolayı hayatını sürdüremiyor. Biz de çocuğumuz diğer çocuklar gibi gezsin, oynasın istiyoruz ama onun bu halini gördükçe ciğerimiz yanıyor. Aldığımız ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. Lütfen birileri bize yardım etsin” diye konuştu.