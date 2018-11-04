Zehir taciri kıskıvrak

ALANYA Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Seren O. (32) sevk ve idaresindeki 07 N 8661 plakalı motosikleti takibe aldı. Koray E.’nin (44) yolcu olarak bulunduğu motosiklet Hacet Mahallesi, Paşaaliler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde durdu. Koray E. ile birlikte apartmana giren Seren O. isimli şahıs bir süre sonra apartmandan yalnız çıktı. Polis tarafından takibe alınan Seren O. Hacet Kavşağı’nda durdurularak üst araması yapıldı. Seren O’nun yapılan üst aramasında 0,58 gram eroin maddesi ele geçirildi. Polis, cumhuriyet başsavcılığından alınan izin çerçevesinde şüpheli Koray E.’nin evinde de arama yaptı. Yapılan aramada kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 2,95 gram eroin maddesi ve 1,90 gram esrar maddesi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla Seren O. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken; Koray E. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Koray E.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 10:48