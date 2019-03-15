Zavlak'tan ücretsiz servis açıklaması

Haber: ALPER KUTAY

ADEM Er, "Politikacılar halkın hoşuna gidecek söylemlerde bulunur. Ama bazı sosyoekonomik gerçekler var. Bizim zaten Alanya Belediyesi olarak 70’in üzerinde servis hizmeti de veren aracımız var. Hesapladım, sadece ilköğretim okulu öğrencilerinin servis ücretleri 60 ila 120 milyon lirayı buluyor. Alanya Belediyesi’nin bu yılki tahsilatı 300 milyon lira. Yarısını okul servisine verip hizmeti, projeleri nasıl yapacaksınız? Alanya bir Konaklı değil. Alanya’nın bir ucu Alara, bir ucu Aydap. Madem yılda 120 milyon lira para harcayıp servis hizmeti vereceksiniz, o parayla yılda en az 10 okul yaptırırsınız. Öğrenciyi okuluna götüreceğinize okulu öğrencinin ayağına götürürsünüz” demişti. Adem Er’e yanıt, Millet İttifakı’nın 10. sıra Belediye Meclis Üyesi Adayı Hacı Mevlüt Zavlak’tan geldi. Zavlak, “Alanya'da 55 bin öğrenci sayısına anaokulu, ortaokul, lise ve köylerden taşımalı eğitime gelen öğrenciler de dahildir. Sayın Abdullah Sönmez'in vaadi olan servis projesi ilkokul öğrencileri için geçerlidir. Taşımalı eğitime katılan öğrenciler, anaokulu, ortaokul, lise, özel okula giden öğrenciler ve evi yakın olduğu için servise ihtiyacı olmayan öğrenciler düşüldüğünde bu rakam 10-12 bin öğrenci civarındadır. Yaklaşık yıllık maliyetin 10 milyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Reklam amaçlı tabelalara ödenerek boşa giden paraların miktarı düşünüldüğünde evlatlarımız için bu fedakarlık seve seve yapılabilir. Gereksiz yeni belediye binası ve diğer boşa harcanan paralar nedeniyle 200 milyon liraya dayanan belediye borcu düşünüldüğünde, servis ücreti hesabını da nasıl yaptıkları da gayet net anlaşılıyor” dedi.