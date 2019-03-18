Zavlak Dim TV Ana Haber'de

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 12 gün kala, Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in 10. sıra Meclis Üyesi Adayı olan Hacı Mevlüt Zavlak, 19 Mart Salı akşamı (yarın) saat 18.00'de Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) Alper Kutay'la Ana Haber'in konuğu olacak.

Zavlak Dim TV Ana Haber'de
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MİLLET İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in 10. sıra Meclis Üyesi Adayı olan Hacı Mevlüt Zavlak seçim sürecini değerlendirecek olan Zavlak, Başkan Adayı Sönmez'in projelerini de Alanya seçmeni ile paylaşacak.

DİM WEB TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

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