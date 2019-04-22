Zavlak Alanyalılardan özür diledi: 'Bahçeli konusunda yanılmışım'

MHP'de siyaset yaptığı süre boyunca şu ya da bu şekilde Devlet Bahçeli için destek isteyip ikna etme çabasına girdiği tüm Alanyalılardan özür dileyen Zavlak, şu açıklamayı yaptı: “Kiminizle ateşli tartışmalara girip Bahçeli'nin nasıl bilge bir lider ve değerli bir devlet adamı olduğunu anlatmaya gayret etmiştim. İçinizden ikna ettiklerim de oldu, edemediklerim de. Sizlerle geçirdiğim vakitten, o günlerde var olan Bahçeli profiline destek olmaktan ve ülkücü düşünceyi hakim kılmak için verdiğim mücadeleden asla pişman değilim. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıdan sonra yaptığı açıklama ile orada içinde Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu ‘evi yakın’ diye bağıranları haklı gösterecek, onları yüreklendirecek açıklamalarda bulunan bugünün Bahçeli'sini o günlerde öngöremeyerek değerli vakitlerinizi aldığım, bazılarınızı ikna ederek bu vebale ortak ettiğim için sizlerden özür diliyorum.”