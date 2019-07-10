Zabıta ve jandarmadan Dimçayı'dan ortak denetim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Dimçayı bölgesinde faaliyet yürüten piknik alanlarında çığırtkanlık, hijyen ve çalışan personelin sigorta girişleri konusunda denetim yaptı

Zabıta ve jandarmadan Dimçayı'dan ortak denetim
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ALANYA Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezi ve kırsal bölgelerdeki denetimlerine devam ediyor. Şehrin huzur ve güvenliğinin yanı sıra işletmelerdeki disiplini de sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, Dimçayı bölgesinde faaliyet gösteren piknik alanlarında denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin çığırtkanlık, hijyen ve personelin çalışma evraklarını denetleyen ekipler, tabela ve tekel belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin sezon boyunca artarak devam edeceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrimizin huzurlu ve güvenli imajına zarar verecek tüm davranışlardan kaçınılması esnafımız başta olmak üzere bu kentte ikame eden her bir vatandaşımızdan arzumuzdur. Esnafımızın cezalarla karşılaşmaması adına belirlenen kurallara uymaları konusunda hassas olmalarını dilerim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 17:04
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