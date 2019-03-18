Yücel’in Mahmutlar seçim ofisi açılıyor

CUMHUR İttifakı Alanya’nın doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da yeni bir seçim ofisi daha açıyor. Seçim ofisinin açılışı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. MHP’li Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte alana giriş yaptı. Yücel vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Bakan Soylu’nun gelmesiyle birlikte konuşmaların başlaması bekleniyor. Cumhur İttifakı’nın Mahmutlar seçim ofisinin açılışı Alanya’nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından da canlı olarak yayınlanıyor.

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Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 18:24