Yücel’e taziye ziyareti
Geçen hafta 97 yaşındaki dedesi Ali Tok’u kaybeden ve Kestel Mahallesi’ndeki Hanönü Mezarlığı’nda düzenlenen törenle dedesini toprağa veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dün mesaiye başladı
Alanya 04.11.2019, 23:30 04.11.2019, 23:34
SABAH saatlerinde 16. Taş Heykel Sempozyumu’nun açılışını yapan Başkan Yücel, ziyaretçilerini ağırladı. Yücel’i ziyaret edenler arasında Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz Yeşildal, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ ve ekibi de vardı. Başkan Yücel, taziye dileklerini ileten Yeşildal ve Demirağ’a teşekkür etti.
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