Yücel’e taziye ziyareti

SABAH saatlerinde 16. Taş Heykel Sempozyumu’nun açılışını yapan Başkan Yücel, ziyaretçilerini ağırladı. Yücel’i ziyaret edenler arasında Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz Yeşildal, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ ve ekibi de vardı. Başkan Yücel, taziye dileklerini ileten Yeşildal ve Demirağ’a teşekkür etti.