Yücel’den yayla çıkarması

ALİEFENDİ, Ishaklı, Ispatlı ve Keşefli mahallelerinin yaylalarında devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yaylalarımızda yol sorununu çözdük” dedi. Yücel, altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin yapıldığı yayla yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Keşefli Yaylası’nda devam eden yol genişletme çalışmalarını denetleyen Başkan Yücel, daha sonra Kargıcak Mahallesi’nin yaylasında vatandaşların sorunlarını dinledi. Yücel, yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının arttığını, kendilerinin de vatandaşların bu yollarda sıkıntı yaşamamaları için çalışma başlattıklarını söyledi. Yayla yollarının da önemine dikkat çeken Başkan Yücel "Vatandaşlarımızın yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları yolları genişletip bakımını yaparak yaylaya daha rahat ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Doğu ve batıdaki tüm mahallelerimizin yayla yollarının bakım ve onarımını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:03