Yücel'den Toklu'ya teşekkür: ‘Başarımızın en önemli mimarlarından’

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, MHP ve Ak Parti’den oluşan Cumhur İttifakı’nın adayı olarak büyük bir zafere imza attı. En yakın rakibi olan Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez’e yaklaşık 35 bin oy fark atan Başkan Yücel, teşekkür turuna çıktı.

Yücel'den Toklu'ya teşekkür: ‘Başarımızın en önemli mimarlarından’
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ALPER KUTAY

ALANYA merkezin yanı sıra civar mahalleleri de ekibiyle ziyaret edip vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu da makamında ziyaret etti. Başkan Yücel’e ziyaretinde MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti. Seçim döneminde gece gündüz beraber çalışan Yücel, Türkdoğan ve Toklu bir süre sohbet ederek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerde kendisine büyük destek veren Toklu ve ekibine teşekkür eden Başkan Yücel, “Seçim sonuçlarının baş mimarlarından biri olan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimini ziyaret ettik. Biriz, birlikteyiz” dedi. Alanya’da ittifakın devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Yücel’in ziyaretinden memnun olduklarını söyleyen Mustafa Toklu da Yücel’e ve Türkdoğan’a teşekkür ederek yeni dönemde de başarılar diledi. Öte yandan henüz mazbatasını almayan ve 25 Metrelik Yol üzerindeki Hasanağalar Konağı’nda misafirlerini ağırlayan Başkan Yücel, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı ile Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı’yı konuk etti. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir etkinliğe Başkan Yücel’i davet eden Çakmaklı ve Avcı, ikinci kez seçilen Başkan Yücel’i de tebrik ettiler.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 16:56
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