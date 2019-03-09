Yücel Yenidamlar Köprüsü'nü ve seçim ofisini açtı

ALPER KUTAY

SAAT 15.30’da başlayan törene Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, belediye meclis üyesi adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Yücel alana vatandaşları selamlayarak girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşunun ardından Alanya Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan bir tanıtım filmi yayınlandı.

MUHTAR MECEK PLAKET TAKDİM ETTİ

Filmin gösteriminin ardından Demirtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Mecek bir konuşma yaptı. Mecek, geride kalan 5 yılda yaptığı hizmetler nedeniyle Başkan Yücel’e teşekkür etti. Muhtar Mecek ile Demirtaş Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçıner, bölgeye yaptığı hizmetler için Adem Murat Yücel’e teşekkür plaketi takdim ettiler. Plaket töreninin ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan bir konuşma yaptı. Türkdoğan, “Düğün Salonu ve Kültür Merkezi çok güzel bir eser oldu. 40 yılı aşkın süredir sürekli sorun olan Yenidamlar Köprüsü de artık sorun olmaktan çıktı” dedi.

‘KANAYAN BİR YARAYA MERHEM OLDUK’

Türkdoğan’ın ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Yücel, bugüne dek Demirtaş’a hizmet etmiş tüm siyasetçilere, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. 2014’te kendisini Alanya Belediye Başkanı seçen tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel, “Desteğiniz, güveniniz, kardeşleriniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi. Demirtaş’ın kanayan yarası olan, ha yıkıldı yıkılacak denilen, vatandaşın üzerinden korkarak geçtiği köprüyü açmanın kendilerine nasip olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Bu köprüden 20’nin üzerinden mahalle istifade ediyor. Bölgeye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÇAYARASI’NA SAĞLIK OCAĞI MÜJDESİ

Artık sözlerle, vaatlerle değil, bitirdikleri, tamamladıkları projelerle halkın karşısında olduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Çamlıca Mahallesi’ne sosyal tesiste muhtarlık ofisi ve doktor odası da olacak” diye konuştu. Bölge halkının yaz aylarını geçirdiği Çayarası Yaylası’ndaki çarşı merkezini de sezon öncesi hizmete açacaklarını belirten Başkan Yücel, “Lokantasından berberine kadar birçok hizmete burada ulaşacaksınız. Ayrıca Çayarası’na bir de sağlık ocağı kazandıracağız. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’nun desteğiyle bir de doktor ataması yaptıracağız” dedi.

DEMİRTAŞ’A FAKÜLTE GETİRECEĞİZ’

Demirtaş’a bir de fakülte kazandıracaklarının sözünü veren Başkan Yücel, “Demirtaş Alanya’nın en doğusunda ama en gözde cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu. Başkan Yücel, konuşmasının ardından Demirtaş Yenidamlar Köprüsü’nün yapımını üstlenen Demirceylan İnşaat firması sahibi Murat Demirceylan’a plaket takdim etti. Başkan Yücel bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hem mobil futbol sahasının hem de Yenidamlar Köprüsü’nün açılış kurdelesini vatandaşlarla birlikte kesti.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 16:11