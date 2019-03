Yücel: ‘Yarının Alanya’sı, Alanya’nın yarını için’

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, 2019-2024 yılları arasını kapsayan dev projeleriyle halkın karşısına çıktı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısına MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adayları ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Başkan Yücel hem 2014-2019 yılları arası hayata geçirdiği projeleri anlattı, hem de önümüzdeki dönem yapılacak yüzlerce yeni projesini coşkulu kalabalığa ve Alanya'ya tanıttı.

‘YARININ ALANYA’SI, ALANYA’NIN YARINI İÇİN’

‘Yarının Alanya’sı, Alanya’nın yarını için’ sloganlarıyla ve alkışlar eşliğinde platformda yerini alan Başkan Yücel “Hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Proje tanıtım toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Alara’dan Aytap’a, merkez mahallelerimizden Toroslara kadar Alanya’nın her noktasından gelerek bizleri onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizlerle omuz omuza, gönül gönüle bulunan ülkücü kardeşlerime selam olsun. Memleket sevdalısı Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerime selam olsun. Farklı görüşlerde olsa da Alanya için yan yana yürüdüğümüz dostlarımıza selam olsun. Bugün tüm renkleri ve güzellikleriyle bütün Alanya burada. Biz büyük Alanya’yız. Sağ olun var olun. Bugün hep birlikte büyük Alanya için hazırladığımız dev projelerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Marka değeriyle artık kabuğuna sığmayan il olma hayaline hızla koşan Alanya’mıza 82 yakışır diyoruz. Bir şehri yönetmek için o şehre aşık olmak gerekir. Sezai Karakoç’un şiirinde ‘Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum’ dizeleriyle belirttiği gibi ben de aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Biz Alanya’mıza hizmet sevdamızı göğsümüzde kurşun gibi taşıyoruz. Sevdalısı olduğum bu şehirde doğdum, çiftçilik esnaflık yaptım. Bu şehirde yuva kurdum çocuklarımı büyütüyorum. Bu kente ve bu kentin güzel insanlarına vefa borcumuz daha bitmedi. Hedeflerimiz var. Bu sadece bir başlangıç. Daha yapacak çok işimiz var. 2014’ten itibaren hemşehrilerimizin güvenlerine layık olmak adına gece gündüz demeden çalıştık. Tıkır tıkır işleyen mükemmel bir sistem kurduk. Alanya’nın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırdık. Biz yaptığımız her şeyi öncelikle Allah rızası için ardından ise vatandaşlarımız için yaptık. Yapılamaz denilen hizmetleri gerçekleştirdik. Sizlerin sevgisiyle bugünlere geldik. Biz ah değil gönül almasını biliriz. Biz büyüklerimizin sözünü dinleyerek buraya geldik. Değerli hemşehrilerim geçen dönem kurduğumuz sistemin ardından bu dönem büyümeyi ve markalaşmayı hedefliyorum. Tıpkı bir kilim gibi ilmek ilmek işleyeceğiz. Bu dönem mavimizi de yeşilimizi de kılcal damarlar gibi Alanya’mıza işleyeceğiz. Modern bir şehir merkezi vaat ediyoruz. Alanya’mıza hayırlı olsun. Cumhur İttifakı’yla Alanya’da ilk kez bir hizmet birlikteliği yaratıldı. Birlikte sen, ben demeden Alanya’nın menfaatlerini el üstünde tutacağız. İnşallah 82 projemizin tamamını gelecek 5 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bizler çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşımızın hem gönlünü hem desteğini alacağız. Üç hilalli bayrağımızı Alanya burçlarında dalgalandıracağız. Ülkemizin bekası ve istikrarı için Cumhur İttifakı’nı Alanya’da zaferle taçlandıracağız. Antalya’da Türel, Alanya’da Yücel diyoruz. Bu şehre emek veren başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye, desteğini her daim hissettiğim Adalet ve Kalkınma Partili dostlarıma, partimin bütün teşkilatlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni yetiştiren ve en büyük emeği veren elleri öpülesi anneme ve babama, her daim yanımda olan sevgili eşime, zaman zaman yüzlerine hasret kaldığım çocuklarıma sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Kendimi önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’DA YÜCEL, ANTALYA’DA TÜREL’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan,“Görüyorum ki Alanya burada, Alanya’nın kalbi burada. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Cumhur İttifakı kapsamında hem Alanya’da hem Antalya’da 31 Mart akşamında göreve gelecekler. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Menderes Türel başkanlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi yüce Allah’a emanet ediyorum. Hakkın yolunda milletin yanında sloganıyla siyaset yapan partimiz ve ittifak dahilinde birlikte olduğumuz Adalet ve Kalkınma Parti’sine teşekkürler ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyorum” şeklinde konuştu.

‘ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu “Alanya Belediye Başkan adayımız Adem Murat Yücel, Antalya’da Belediye Başkan adayımız Menderes Türel’dir. Bugün bu salonda Yenikapı ruhunu görmekteyiz. Önce sizlerin duası ardından ise desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerin destekleri ve dualarıyla önümüzdeki 5 yıllık süreçte Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da ise Menderes Türel hizmetlerine devam edecektir. Cumhur İttifakı’nın birlikteliği belki de en iyi Alanya’da vücut bulmakta, Allah’ım birliğimizi bozmasın. Antalya’da Türel, Alanya’da Yücel diyorum” şeklinde konuştu.

‘YÜCEL’İ TEBRİK EDİYOR VE TAKDİRLE KUTLUYORUM’

Antalya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, “Alanya’da yeni döneme de hizmet edecek olan Adem Murat Yücel beyefendiyi tebrik ediyor ve takdirle kutluyorum. Belediyecilik yalnızca alt yapı ve ulaşım hizmetleri demek değil, insanlara dokunuşun da simgesidir. Yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen, her bir vatandaşımıza dokunan bir belediye başkanımız var. Bu sebeple Adem Murat Yücel beyefendiyi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Cumhur İttifakı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin teminatı Devlet Bahçeli’nin ortaya koymuş olduğu bir iradedir. Gelecek nesillerin orta öğretim kitaplarında bu iki önemli devlet adamının koymuş olduğu iradeye söz söyletme şansımız yoktur. Hem Ak Parti kadroları hem de MHP kadroları Antalya ve 19 ilçesinde bir olmuştur. Ve 31 Mart seçimleri için kenetlenmiş durumdadır. Alanya’da Adem Murat Yücel ne anlam ifade ediyorsa Antalya’da da gönül adamı Menderes Türel aynı anlamı ifade ediyor. Ne mutlu Türk’üm diyerek her birinizi Türkçe sevdalarla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, yüce Allah’a emanet olun sevgili hemşehrilerim” dedi.

‘31 MART’TA ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVELERİNİ ALACAĞIZ’

Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 'Alanya’ya her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Ama bugün daha farklı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ettik. Bizler mecliste Cumhur İttifakı’ndan sonra çok güzel çalışmalar yaptık. İnşallah 31 Mart tarihinde bu çalışmaların meyvelerini alacağız. Az evvel il başkanımızın da belirttiği gibi bizim için de Antalya’da Menderes Türel ne ise, Alanya’da Adem Murat Yücel aynıdır. Allah’ın izniyle çalışacağız, kazanacağız ve büyük hizmetler gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

‘BİR KENTE BİR BAŞKAN BU KADAR MI YAKIŞIR?’

Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Bir kente bir başkan bu kadar mı yakışır? İşte bu Adem Murat Yücel. 15 yıldır Antalya’da belediyecilik yapan Adem Murat Yücel’e başarılar diliyorum ve sizlere emanet ediyorum. Mustafa Toklu ve Mustafa Türkdoğan’a çok iş düşünüyor. Onlara da destek ve alkış istiyoruz. Zamanımın önemli bir kısmı bu şehirde geçiyor. Alanya’yı çok seviyorum. Muhteşem sahilleri olan ve ortasında Selçuklu’nun mührü olan Alanya herkesin hayalidir. Alanya dünyanın şehri. Alanya marka bir şehir. Siz Alanya’ya bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Siz kuruluşunun 50’inci yılında bizim başımızı hiç öne eğdirmeyen Devlet Bahçeli bey sizin temsilciniz olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan Alanya ve Antalyalıların temsilcisi olacaktır. Bu toprakların evladı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu sizlerin temsilcisi olacaktır. 6 tane milletvekili de sizlerin temsilcisi olacaklardır. O yüzden Alanya’da yalnızca belediye başkanı seçmiş olamayacağız. Bir olmalıyız diyerek hepinizi selamlıyorum” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI VATANDAŞLARI SELAMLADI

TR 82 Proje Tanıtım Toplantısı adıyla 82 farklı proje Alanya’ya tanıtıldı. Alanya’nın doğusundan batısına, turizmden tarıma, tarihten doğaya, eğitimden sağlığa, sahillerden derelere, spordan engellilere dek kapsamlı olarak hazırlanan dev projeler vatandaşlardan büyük alkış aldı. TR 82 Proje Tanıtım Toplantısı Cumhur İttifakı’nın Meclis Listesi’nde yer alan adayların platforma davetiyle sona erdi. Adaylar halka tanıtıldı ve alkışlar eşliğinde Adem Murat Yücel’in de platformda yerini almasıyla birlikte Cumhur İttifakı omuz omuza vatandaşları selamladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 18:01