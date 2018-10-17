Yücel virajlara el attı

ALANYA Belediyesi, Taşatan yolunun “Kuşyuvası” diye anılan Derince Mevkii’nde iki kamyon ve bir iş makinesi ile çalışma başlattı. Sık sık kazalarla gündeme gelen Derince Mevkii’nde, geçtiğimiz yıllarda iki ayrı kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Taşatan yolunun Derince Mevkii’nde vatandaşlarımız ve bölge muhtarlarının talepleri doğrultusunda genişletme ve düzenleme çalışması başlattık. Taşatan yolu yetki alanımızda bulunmamasına rağmen insani sorumluluk duygusuyla yolu vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Çünkü bizim için insanımızın olduğu her yer sorumluluk alanımızdır. Kısa sürede Taşatan yolunun bu tehlikeli bölümünü güvenli bir hale getireceğiz” dedi.