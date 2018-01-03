Yücel Tırılar Mahallesi'ni ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dün Alanya kırsalındaki Tırılar Mahallesi'nde bölge halkıyla buluştu. Göreve geldiği günden bu yana Alanya şehir merkezi kadar kırsala da önemli hizmetler götürdüklerini söyleyen Başkan Yücel, ekibiyle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi. Kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirten Yücel'e bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Başkan Yücel'e çeşitli hediyeler verdi.
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