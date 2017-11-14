Yücel Payallar ÇPAL'i inceledi

Haber: Alper KUTAY

HİZMET döneminde eğitim yatırımlarını ön plana koyan, okulların çevre düzenlemesi ve eksikleriyle yakından ilgilenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dün de Kestel’deydi. Kaba inşası tamamlanan okulu yeni eğitim-öğretim yılında bölgedeki öğrencilerin hizmetine sunacaklarını açıklayan Başkan Yücel, 15 bin 500 metrekare alana inşa edilen Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete gireceğini açıkladı. 800 metrekarelik alanda yükselen 3 katlı bina, her biri 46 metrekare genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor. Eğitime yapılacak yatırımların bütün hizmetlerden önce geldiğini vurgulayan Başkan Yücel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana okullar yaptıran bir belediye haline geldik. Eğitim, olmazsa olmazımız" dedi.

