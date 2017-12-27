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Yücel, Oba Birlik Taksi'yi ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşla istişare toplantılarına devam eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün sabah Oba Birlik Taksi Durağı’nın şoförleri ile kahvaltı yaptı

Yücel, Oba Birlik Taksi'yi ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşla istişare toplantılarına devam eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün sabah Oba Birlik Taksi Durağı’nın şoförleri ile kahvaltı yaptı

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:53
Yücel, Oba Birlik Taksi'yi ziyaret etti
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Haber: Alper KUTAY

FIRSAT buldukça toplumun her kesimi ile bir araya gelerek istişare toplantıları yapan Başkan Yücel, dün sabah Oba Mahallesi’nde faaliyet gösteren taksici esnafı ile kahvaltıda buluştu. Oba Birlik Taksi Durağı Başkanı Şevket Oğuz ve durakta görevli şoförlerin katıldığı toplantıda Başkan Yücel, şoför esnafının taleplerini dinledi. Başkan Yücel’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Oba Birlik Taksi Durağı Başkanı Şevket Oğuz, "Adem Başkan seçildiği günden bu yana hem vatandaşla hem de esnafla sürekli iç içe. Daha önce de bir araya gelmiştik. Bugün bize yeniden zaman ayırdığı için arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Oba, yapılan hizmet ve yatırımlarla her geçen gün daha büyüyor ve güzelleşiyor. Bizler de bu hizmetler için şoför esnafı olarak Adem Başkan'a teşekkür etmek istedik" dedi.

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Belediye BaşkanıAdem Murat YücelOba Birlik Taksi Durağı
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