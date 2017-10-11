Yücel Nabız'da konuşacak

12 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak programa konuk olacağı açıklanan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , projelerini ve hizmetlerini anlatacak. ATV'de ekranlara gelen Nabız programının bu haftaki konuğu Başkan Yücel olacak. Başkan Yücel, geçmiş 3,5 yılda yaptığı hizmetler ve kalan süre içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlatacak. 1.5 saat sürmesi beklenen Nabız programında Başkan Yücel, Ülkü Arslan ’ın sorularını yanıtlayacak.

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