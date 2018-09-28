Yücel, Kız Yurdu'nda ailelerle buluştu

BAŞKAN Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla eğitime kazandırdığı, konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmayan kız yurdunda ailelerden gelen talep ve önerileri dinledi. KIZ YURDUNDA YOK YOK Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenciler için her şeyin düşünülerek yapıldığını söyledi. Kız yurdunda öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar odası, oyun-eğlence grupları ve okul servisi gibi birçok hizmetin yanısıra Matematik, Türkçe ve İngilizce etüt hizmeti de veriliyor.

AİLELER BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR ETTİ

Bu yıl 3. yılına giren, 17 personelle öğrencilere kaliteli bir hizmet sunan ve 120 kişi kapasiteli Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda şu an 106 kız çocuğu barınma ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabildiği yurdun Alanya Belediyesi’ne yıllık maliyeti ise 1 milyon lirayı buluyor. Veliler, çocukları için ucuz ancak bir o kadar da kaliteli ve konforlu bir hizmet veren yurt için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

YÜCEL: “ÇOCUKLARINIZ BİZLERİN EN KIYMETLİ EMANETİ”

Yeni kayıt olan kız öğrencilerin velilerine yurdu tanıtan Başkan Yücel, kız yurdunun konfor bakımından 5 yıldızlı bir oteli aratmadığını vurgulayarak şunları söyledi; “Biz bu yurdu yaparken önceliğimiz kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın ulaşım ve barınma sorunuydu. Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdunu kısa sürede hizmete kazandırdık. Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti.” Kız çocuklarının sorunlarını tespit etmede ailenin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, velilerden gelen talepleri tek tek not alarak çözüm önerilerini onlarla birlikte değerlendirdi.