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Yücel: 'Kadim dostumu tebrik ediyorum'

Mevlüt Uysal'ın İBB Belediye Başkanı olarak seçilmesi memleketi Alanya'da her kesimde büyük sevinçle karşılanırken, bir kutlama da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den geldi

Yücel: 'Kadim dostumu tebrik ediyorum'

Mevlüt Uysal'ın İBB Belediye Başkanı olarak seçilmesi memleketi Alanya'da her kesimde büyük sevinçle karşılanırken, bir kutlama da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den geldi

29 Eylül 2017 Cuma 16:10
Yücel: 'Kadim dostumu tebrik ediyorum'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Çıplaklı Mahallesi'nde doğup büyüyen ve 30 yıl önce yerleştiği İstanbul'da önce iki dönem üst üste Başakşehir Belediye Başkanı, Perşembe günü yapılan tarihi seçimle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Avukat Mevlüt Uysal, 2019 yerel seçimlerine kadar İstanbul'un yeni patronu oldu. Öte yandan siyasi kulislerde Uysal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterileceği konuşuluyor. Uysal'a her kesimden tebrik yağarken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yayınladığı mesajda, "Kadim dostum ve hemşerim Mevlüt Uysal'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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Mevlüt UysalAdem Murat YücelAlanya Belediye Başkanı
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