Yücel, Hasan Ağalar Konağı'nda yeni projelerini anlattı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li üyeleriyle 25 Metrelik Yol üzerindeki Hasan Ağalar Konağı'nda çok özel bir toplantı yaptı. Toplantıya; Kerim Başkaptan, Ertuğrul Akay, Gökçen Nazifoğlu, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Ahmet Büküş, Yusuf Hastürk ve Mehmet Şenli katıldı. 2014'ün Mart ayında MHP'den Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, geride kalan süreçte Alanya için yaptığı çalışmalar hakkında AKP'li meclis üyelerini bilgilendirdi. Amaçlarının Alanya'ya en iyi hizmeti vermek olduğunu, bu nedenle tüm meclis üyelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Başkan Yücel, Oba'da yapımına başlanan yeni Alanya Belediye Sarayı'na kredi alınması için Ekim ayı meclisinde kendisine destek veren tüm AKP'li meclis üyelerine teşekkür etti. AKP Grup Sözcüsü olan Kerim Başkaptan ise kendilerini misafir edip çalışmalarını ve yeni projelerini anlatan Başkan Yücel'e teşekkür etti.