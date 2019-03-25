Yücel hafta sonu halkla buluştu

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Başkanlar Parkı ve Alanya İskelesi’nde keyifli bir hafta sonu ziyareti yapan Başkan Yücel, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı dev seçim yürüyüşü için kendisini tebrik eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Alanya İskelesi’nde hem esnaf hem de vatandaşla sohbet eden Başkan Yücel, şarkı söyleyen gençlerle birlikte “Ali Ayşe’yi Seviyor” ve “Türkiye’m” adlı şarkıları söyledi. Başkanlar Parkı’nda masa tenisi oynayan gençleri gören Başkan Yücel, raketi eline alarak kısa bir maç yaptı. Vatandaşlara yoğun ilgileri ve destekleri için teşekkür eden Başkan Yücel, İskele’de ve Başkanlar Parkı’nda vatandaşlarla çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. 1 Nisan sonrası Alanya halkının teveccühleriyle yeniden işbaşına geldikleri zaman özellikle çocuklar ve gençler için çok özel projeleri olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Karayolları Şube Şefliği’nin bulunduğu yerleşkeyi ailelerimizin keyifli saatler geçirmeleri amacıyla Millet Bahçesi’ne dönüştüreceğiz. Ayrıca gençler ve çocuklarımız için Botanik Parkı, Macera Parkı, Bilim Müzesi gibi önemli çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Başkan Yücel, hafta sonu gerçekleştirdiği seçim çalışmalarının ardından haftaya Tahir Tuluk Ortaokulu'nda başladı. Eşi Yıldız Yücel ile birlikte Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında veliler ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Yücel, "Organizasyon için Okul Aile Birliği Başkanı Serpil Çınar ve Okul Müdürü Tamer Altınbaş'ı kutluyorum'' dedi. Ardından Alanya’daki sağlık çalışanları ve aileleriyle Keyf-i Ala Restoran'da düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yücel, "Bu güzel organizasyon için Diş Hekimi Doktor Tuncay Sarmaz'a ve katılım gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.