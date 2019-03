Yücel'e Türktaş'ta meşaleli karşılama

ALPER KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yücel bugün de Asmaca, Mahmutseydi, Dereköy, Türktaş ve Süleymanlar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Yücel akşam da Demirtaş Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Alanya Öğretmenevi’ndeki etkinliğine katılacak. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya eski koordinatörü Hüseyin Güney de eşlik etti. Türktaş Mahallesi’nde meşalelerle karşılanan Başkan Yücel, ardından Mustafa Toklu ve Mustafa Türkdoğan ile birlikte demir dövdü.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI DA KATILDI

Kırsal mahalle programlarına belediye meclis üyesi adayları Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de katıldı.

‘ANTALYA’DA TÜREL, ALANYA’DA YÜCEL’

Programa Asmaca Mahallesi’nden başlayan Başkan Yücel ve ekibi, vatandaşlardan tam destek aldı. Asmaca’da vatandaşlara seslenen MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, “Doğal mecrasında gelişen Cumhur İttifakı, Türkiye'nin her yerinde zaferle taçlanacaktır. Gerek Antalya'da gerek Alanya'da hizmetleriyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde zafere ulaşacağız. Yüzde 70'in üzerinde bir oyla Cumhur İttifakı'nı sandıktan çıkaracağız. Cumhur İttifakı millet aklı geleceğin teminatı diyorum. Kırsal mahallelerimizden güçlü bir destek bekliyoruz” dedi.

’31 MART ZAFER GÜNÜMÜZ OLACAK’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “15 Temmuz ruhuyla başlayan Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya ve 19 ilçesinde de sürmektedir. Antalya'da Menderes Türel, Alanya'da Adem Murat Yücel'i destekleyecek ve zafere sizlerle birlikte ulaşacağız. Bugüne kadar Alanya'da şeytanın bacağını kıramadık, inşallah bundan sonra hükümetimizin, bakanımızın ve sizlerin desteği ile zaferi göğüsleyeceğiz. Antalya'da Türel Alanya'da Yücel diyorum" diye konuştu.

‘GÜÇLÜ BİR ALANYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Kırsal mahallelere yaptıkları hizmetleri anlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Dünyanın en güzel şehri, gözbebeğimiz Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık. Bu kutlu yolda teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle hep beraber yürüyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için çalışacağız. Alanya'nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan dostlarımızla birlik içerisinde üretken belediyecilik politikalarımızla Ak Parti'nin gönül belediyeciliğini birleştireceğiz. İnanıyorum ki Akdeniz'de rekor bir oyla zaferi biz alacağız” dedi.

‘İŞİ EHLİNE VERECEĞİNİZE İNANIYORUZ’

Üç Hilal’li bayrağın Alanya’da dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Yücel, “Alanya halkının sevgisine ilgisi ve güvenine layık olmak en temel amacımızdır. Alanya sevdamız her şeyin üzerindedir. Vizyon sahibi bir ekiple Alanya'yı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Alanya'yı bütün farklılıklarıyla kucaklayarak gençlerimize daha güvenli yarınlar bırakmak için gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve istikrarı için Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel diyoruz. Kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum" diye konuştu. Başkan Yücel’in önümüzdeki günlerde diğer kırsal mahalleleri de ekibiyle ziyaret edeceği bildirildi.

‘HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ’

Başkan Yücel toplantının sonunda Asmaca Mahallesi’nden olan şehit Mehmet Şen’in mezarını ziyaret ederek dua etti. Asmaca’dan sonra Mahmutseydi Mahallesi’ne geçen Başkan Yücel burada coşkuyla karşılandı. 5 yıldır hizmette sınır tanımadıklarını vurgulayan Başkan Yücel, daha sonra vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek toplantıyı sonlandırdı. Toplantının ardından ekibi ve mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yücel, sırasıyla Dereköy, Türktaş ve Süleymanlar Mahallesi’ne geçti.