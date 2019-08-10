Yücel'den tüm mahaller için bayram talimatı

ÇALIŞMALAR kapsamında Kargıcak, Tepe, Türkler, Elikesik, Yeniköy, Payallar – Hamzalar Köprüsü, Avsallar, Kestel ve Oba Mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanarak hizmete sunuldu. Başkan Yücel, “ Sosyal hizmetler konusunda olduğu gibi kent yaşamında vatandaşlarımızın hiçbir sorun yaşamaması için en üst seviyede gayret gösteriyoruz. Şu an son 3 ayda yapımını tamamladığımız imar yollarının asfalt çalışmasını tamamladık. Bu yöndeki çalışmalarımız planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecek” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’İN TALİMATI İLE KALP HASTASI VATANDAŞIN EVİNE AMBULANS YOLU

Dere Mahallesi Çukuryurt Mevkiinde yaşayan ve eşi kader mahkûmu olarak cezaevinde bulunan kalp hastası vatandaşın evine ambulans ve sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için yol açıldı. Başkan Yücel’in duyarlı davranışı karşısında duygulu anlar yaşayan kalp hastası vatandaş Yücel’e teşekkür etti.